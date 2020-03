Un citoyen de Richmond souhaite l’installation d’un parc canin

Richmond (RC) – Depuis deux ans, l’ex-professeur de l’école secondaire du Tournesol à Windsor, Sylvain Marcoux, profite pleinement de ses moments avec son chien âgé de deux ans. Demeurant à Richmond depuis plusieurs années, la possibilité de pouvoir mieux encadrer les chiens, petits et grands, ainsi que les propriétaires, M. Marcoux a décidé de déposer une pétition pour l’aménagement d’un parc canin.

C’est le 6 mai 2019 que la pétition a été déposée à la Ville de Richmond lors de cette assemblée du conseil municipal. La pétition mentionnait «un tel aménagement permettrait à nos amis de s’amuser ensemble en toute liberté, tout en contribuant à améliorer leur comportement en société et à réduire leur trop-plein d’énergie. Signez cette pétition pour aider à démontrer l’intérêt de la population pour l’aménagement d’une aire de jeu canin, et donc pour l’amélioration de la qualité de vie de nos petites bêtes ».

«J’ai été surpris de pouvoir recueillir 150 signatures auprès des citoyens. Le maire Bertrand Ménard et ses conseillers et conseillères ont pris connaissance de la pétition. Le 2 juillet suivant, de nouveau à la salle du conseil municipal, les élus ont retenu la possibilité d’installer un site propice pour chiens, sauf que les priorités sont nombreuses».

Sylvain Marcoux a cependant réitéré auprès des élus les 2 et 16 mars, les 6 et 20 avril, les 4 et 19 en mai, le 8 juin, le 6 juillet et le 10 août. À ces dates s’ajoutent maintenant le 17 février 2020, relançant la quête d’un site propice pour les petits et grands chiens, comme ceux de Windsor et d’Asbestos.

D’ici là, l’approche du printemps et l’été seront de nouveau l’occasion d’apprécier de meilleurs comportements, du beau temps entre chiens et maitres ainsi que des contacts agréables entre anglophones et francophones. Et surtout d’un espace bien situé.