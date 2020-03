Plaisir et bonne humeur à Saint-Claude!

Saint-Claude — Dans le cadre de sa programmation Plaisirs d’hiver, une foule d’activités étaient proposées à la population.

Le samedi 8 février, des danseurs se sont joints à Estelle et Ray, sous le thème le rouge fait battre les cœurs pour les festivités de la St-Valentin.

Le plaisir d’hiver s’est poursuivi samedi 15 février avec le fameux tournoi de cartes«500» organisé par le Groupe Entraide; 52 joueurs ont participé à l’activité. Un souper spaghetti organisé par le service incendie de Saint-Claude au profit du SAE a ravi plus de 125 invités. A suivi, le traditionnel Sleigh ride en tracteurs, un véritable cortège accompagné de ski doo et quatre roues qui à circuler dans les rues de Saint-Claude. Un immense et magnifique feu de joie à mi-parcours brûlait pour l’occasion afin de réchauffer nos participants. Pour terminer la belle journée, le service incendie était en charge de la soirée dansante avec Disco Mobile Pascal Gagné en musique.

Puis le dimanche 16 février avait lieu la journée familiale qui clôturait une fin de semaine très chargée à Saint-Claude. Tout au long de la journée les gens pouvaient se réchauffer au bord du feu, manger des saucisses hot-dog ainsi que des guimauves et des biscuits, boire du café, du chocolat chaud et du jus et écouter la belle musique d’ambiance gratuitement. Les gens pouvaient faire des sculptures de neige et faire des tours de voiture à cheval. Des mascottes et des personnages humoristiques se sont promenés toute l’après-midi pour divertir les jeunes et les moins jeunes, des trottinettes des neiges étaient à la disposition de tous et ont permis d’en ont amusées plus qu’un dans les glissades. Avec les belles conditions météo, les jeux gonflables et la mini ferme ont conquis les enfants comme toujours… La journée a pris fin avec une succulente tire d’érable sur neige, ce qui a bien terminé les festivités.

La température était de la partie pour faire de l’évènement, une année record de participation. L’évènement fût un succès plus de 300 personnes ont participé aux festivités du plaisir d’hiver de Saint-Claude.