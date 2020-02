BAPE : La ville d’Asbestos dépose son mémoire

Asbestos (RL) — Vendredi, 21 février dernier, le Maire d’Asbestos M. Hugues Grimard, a déposé devant de la commission du BAPE chargée d’enquêter sur la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantes, le mémoire de recommandations de la municipalité. Accompagné du Directeur général M. Georges-André Gagné, monsieur Grimard souligna lors de son allocution, toute l’importance économique et sociale que représente la revalorisation du site et des résidus miniers, non seulement pour la ville, mais pour l’ensemble du pays en devenant la technopole du magnésium. Le Maire prit soin de mettre en contexte tout le travail fait en amont au fil des ans, afin de produire une diversité économique via la résilience et le dynamisme de la population, appuyé par le fond d’aide gouvernemental de 50 millions reçu lors de la fermeture de mine Jeffrey.

De plus, il fut possible de connaître certains points directeurs des recommandations au cœur du mémoire des autorités de la ville, soit d’acquérir une meilleure connaissance de la qualité de l’air à Asbestos, de mettre en place un cadre clair et applicable de mesures, maintenir une exploitation locale des résidus miniers et l’accompagnement de la population dans la transition. «Nous sommes très satisfaits du déroulement des audiences, je crois qu’au fil du temps, les différents intervenants ont été en mesure de prouver hors de tout doute qu’il y a des procédures qui existent, afin d’opérer de façon sécuritaire sans que la santé de la population ne soit mise en danger. Selon nous les travaux du BAPE seront favorisants au final et permettront de rendre claires et limpides toutes les normes et règlementations pour la population et les futurs investisseurs dans la région.» De nous confier M.Grimard.

Un appui majeur est venu la veille de la part du député fédéral de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, alors que ce dernier a également déposé devant la commission, un mémoire en faveur de l’exploitation et la valorisation des résidus miniers dans un cadre responsable et sécuritaire. «C’est, nul doute dans mon esprit, la volonté des gens de la région. C’est également la conclusion que j’en tire à titre de député fédéral. Revaloriser ces résidus de manière sécuritaire et responsable est un levier économique exceptionnel pour notre région et pour tout le Québec.» A-t-il dit.

Par ailleurs, Karine Vallières, directrice des communications et affaires publiques chez Alliance Magnésium, invité à commenter les travaux du BAPE concernant la valorisation des résidus, a mentionnée en entrevue sur les ondes du FM107.7 Estrie, qu’en plus du volet économiquement fort que cela représente, le tout s’inscrit également comme étant un projet des plus importants dans la lutte aux changements climatiques de par l’utilisation du magnésium en industries comme l’automobile, ainsi que le désamiantage complet permis par les procédés de valorisations tels que le fait Alliance.