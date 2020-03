Douce rentrée scolaire pour 300 jeunes grâce à Centraide Opération Septembre

Estrie – Centraide Estrie a profité des Journées de la persévérance scolaire pour diffuser les résultats de l’édition2019 de Centraide Opération Septembre. Encore cette année, le programme a permis de soutenir des familles à faible revenu dans l’acquisition d’effets scolaires. Au total, c’est plus de 11000$ qui ont été investis, permettant ainsi à 171 familles et 299 jeunes de vivre une rentrée scolaire plus douce.

À chaque rentrée scolaire, les familles qui bénéficient d’une subvention sont identifiées par des organismes partenaires de Centraide. Ce travail est réalisé en collaboration étroite avec des écoles primaires et secondaires de partout en Estrie, dont les territoires du Val-Saint-François et Des Sources. De plus, les intervenants des organismes soutiennent la famille et identifient si d’autres services peuvent être offerts afin d’améliorer leurs conditions de vie. «Centraide Opération offre une opportunité aux enfants d’apprendre et de sortir de l’isolement en leur procurant tous les outils nécessaires pour bien débuter l’année comme leurs pairs», affirme Véronique Poirier, coordonnatrice de Service budgétaire populaire des Sources.

L’avantage du programme, c’est qu’il est centré sur les besoins précis de chaque jeune. «Par exemple, une famille peut utiliser la subvention pour acheter des espadrilles, pour les cours d’éducation physique, du matériel pédagogique, explique Yves Jodoin, président du conseil d’administration de l’Estrie. Nous trouvons que Centraide Opération Septembre cadre parfaitement avec la thématique des Journées de la persévérance scolaire2020 qui est Nos gestes, un + pour leur réussite! Un jeune ayant accès à tout le matériel scolaire dont il a besoin est un élève bien outillé pour s’engager dans sa réussite», de conclure, M.Jodoin.

Les personnes intéressées à en savoir plus sur le programme peuvent joindre Marie-Ève Mailhot, conseillère aux partenariats sociaux chez Centraide Estrie au 819 569-9281, poste222.