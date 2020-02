Après-midi de danse avec les aventurières

Asbestos - L’équipage The rock on team, qui prendra part au rallye du Trophée Rose des Andes en avril 2021 en Argentine, est fière de vous inviter à venir passer vos dimanches après-midi en venant danser avec nous et les différents orchestres.

À la salle la bénévole au 209, 8e Avenue à Asbestos. Cela aura lieu le dimanche 1er mars de 13h à 16h avec Jacques Migneault. Ainsi que le 15 mars et 5 avril de 13h à 16h avec Fernande Dubois Leroux.

Il y aura d’autres dates à venir pour les futurs après-midis de danse.

D’autres activités sont à venir, tel un après-midi de quille (petite ou grosse quille) la date est à déterminer avec le comité.

Une vente de débarras (sous le thème du Rallye) le 16 et 17 mai à 2 endroits sur la rue du Roi.

Une belle occasion de venir vous amuser et par le fait même de venir nous encourager dans notre belle quête humanitaire. La participation des femmes québécoises à cet événement chaque année permet de soutenir financièrement deux causes humanitaires soit les petits déjeuners du Québec et Enfants du Désert en Argentine qui est un centre d’équithérapie pour enfants handicapés. Bianka et sa mère Lise sont très fières de faire partie de ces femmes qui ont envie de faire une différence par le biais de la poursuite de leurs rêves.