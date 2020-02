Marché Saint-François innove avec sa Station Lave-Glace

Saint-François (RC) – Accompagné de ses parents, Jacques L’Espérance et Johanne Anctil du Marché Saint-François, c’est leur fils Jasmin L’Espérance qui a flairé l’importance d’innover dans le cadre du principe «zéro-déchets». Ainsi, le but a été de délaisser les produits du pétrole pour opter la nouvelle Station Lave-Glace qui se greffe au Marché Saint-François.

L’objectif de la Station Lave-Glace est d’éliminer la création de nouveaux bidons de plastique qui nécessite du pétrole pour la production, et qui bien souvent ne sont pas recyclés. L’utilisation est simple, pratique et écologique. Elle fonctionne sur le même principe que les pompes à essence.

«Deux options s’offrent aux utilisateurs: réutiliser leurs bidons ou remplir directement le réservoir de lave-glace de leur véhicule. Il suffit donc d’approcher son véhicule et d’ouvrir son capot ou son bidon. Vous passez ensuite votre carte de débit ou crédit, que ce soit avec le NIP ou avec PayPass afin de préautoriser le paiement. Vous prenez ensuite le pistolet et effectuer le remplissage, une fois complété, vous replacez le pistolet dans son socle et la Station aura chargé sur votre carte de débit ou crédit seulement la quantité dont vous avez besoin», précise Jasmin L’Espérance.

Depuis son installation, le vendredi 21 février, la Station Lave-Glace a été très populaire auprès de la clientèle du Val-Saint-François et même des régions limitrophes. «Lors de l’installation, nous ne pouvions pas remplir complètement la Station. Nous avons donc débuté avec 250 litres de lave-glace et ça n’a pris que 2 jours pour la vider. Heureusement, nous attendons une livraison de plus de 800 litres cette semaine. Étant la première et unique Station Lave-Glace du Val-Saint-François, des gens de partout dans la MRC sont venus faire le plein à la Station. Nous sommes très contents de la réponse de la population», d’ajouter Jasmin L’Espérance.

De surcroit, la famille L’Espérance-Anctil à l’affiche du Marché St-François livre avec des automobiles et véhicules électriques depuis quelques années. Ils proviennent de J.N. Auto situé à Canton de Cleveland, route116.

La Station Lave-Glace est un produit de l’entreprise Cristal Innovations basé à Saint-Bruno-de-Montarville. Elle est présente en Estrie, notamment à Warwick, Sherbrooke, Granby, Drummondville et autres endroits.