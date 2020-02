Mandat prolongé à la direction de la CTAE pour Mario Morand

Danville (RL) - M.Mario Morand, personnalité bien connue dans la MRC des Sources et ailleurs, s’est vu octroyer un prolongement de mandat à la direction générale de la coopérative des travailleurs d’ambulances de l’Estrie (CTAE). Initialement embauché sur une base intérimaire pour une période de six mois, ce retraité de la fonction publique en santé se voit aujourd’hui confier un mandat officiel jusqu’en juillet 2021. Ce nouveau contrat de travail permettra ainsi au gestionnaire de poursuivre et de mener à terme les projets entamés au cours des derniers mois.

Parmi les priorités de M. Morand, l’on retrouve notamment: une réorganisation administrative et l’amélioration du climat de travail à l’aide d’une planification stratégique efficace et structurée. «Après plus de 18 mois de retraite, je suis heureux de joindre les rangs de la coopérative sur un mandat officiel. J’y travaillerai avec plaisir de concert avec le conseil d’administration en place, à raison de trois jours par semaine. Cet horaire me permettra du même coup de maintenir mes engagements communautaires existants.» De confier M.Morand. Ce dernier devrait également, dans un cadre consultatif, participer à la sélection de la personne qui lui succèdera à la fin de son terme.

Rappelons que la CTAE est un service préhospitalier d’urgence qui compte 180 travailleurs et qui opère dans cinq municipalités de la région soit: Sherbrooke, Magog, East-Angus, Valcourt et Richmond.