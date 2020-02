Lancement d’un tout nouveau répertoire culturel

Asbestos (RL) - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), en partenariat avec le regroupement Vitalité Culture des Sources, lançait le 12 février dernier un tout nouvel outil de répertoire culturel en ligne. C’est lors d’une conférence de presse tenue à la bibliothèque d’Asbestos que monsieur Donald Mercier, président de l’organisme RAVIR, présenta à l’auditoire «Le Répertoire culturel des Sources et Plus».

Il s’agit d’un répertoire permettant une recherche plus exhaustive et plus facilitante d’un artiste inscrit, selon la rubrique choisie. Animateur, sculpteur, chanteur, peintre, écrivain ou technicien par exemple, ce répertoire culturel permettra de cibler plus rapidement et de mettre en valeurs les artistes ayant adhéré à l’outil en question. Sous forme d’abonnement annuel à faible coût, les artistes de la MRC des Sources et d’ailleurs, bénéficieront d’une visibilité accrue dans les rubriques de recherches faites à l’adresse: http://repertoirecultureldessources.ca/. Voilà donc un nouveau service prometteur, qui saura assurément aider à aiguiller les personnes, organismes ou regroupement sociaux culturels beaucoup plus efficacement dans leurs recherches de personnalités artistiques et ce qu’ils proviennent de la région ou de l’extérieur.