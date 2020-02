Un défibrillateur externe automatisé pour les Chevaliers de Colomb de Danville

Danville (RL) - Sensibilisé à l’importance d’être en mesure de réagir dans les plus brefs délais lors d’une situation d’urgence, le conseil3322 des chevaliers de Colomb de Danville avait formulé le souhait au cours des dernières semaines de se munir d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) pour leurs locaux, situés au 77 de la 1 ère avenue. «Étant un lieu public avec beaucoup d’activités, nous trouvons important d’assurer la sécurité de nos visiteurs et d’avoir un DEA disponible en cas de besoin.» De commenter, M.Michel Poirier, l’un des instigateurs du projet.

Or, un partenariat financier entre la ville de Danville, la caisse Desjardins des Sources, les députés Alain Rayes et André Bachand, aura finalement rendu cet important projet réalisable pour l’ordre communautaire. La présentation officielle de l’équipement d’intervention d’une valeur de près de 2000$, s’est faite en présence du Grand chevalier danvillois M.Bernard Laroche, ainsi que de tous les intervenants au dossier lors d’un brunch-bénéfice au profit de l’église Sainte-Anne de Danville, qui se tenait ce dimanche 16 février à la salle du conseil des chevaliers. Par voie de communiqué, le député de Richmond-Arthabaska, M.Alain Rayes a tenu à souligner toute l’importance de se doter d’un tel dispositif d’urgence pour la population. «Je suis très fier que ce partenariat ait permis l’acquisition d’un appareil comme celui-ci. Ce geste pourra peut-être, un jour, sauver une vie. On enregistre, tous les ans au Canada, 40000 arrêts cardiaques soudains. C’est un arrêt cardiaque toutes les 12 minutes.

Pour chaque minute écoulée, les chances de survie diminuent de 7 à 10%. Actuellement, moins de 5% des personnes qui subissent des arrêts cardiaques à l’extérieur de nos hôpitaux survivent. Les défibrillateurs permettent d’augmenter de 75% les chances de survie» de confier celui qui en 2017, avait présenté une motion visant à doter tous les véhicules d’urgence d’un DEA au Canada; motion qui a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité par les parlementaires en janvier suivant.