Contribution de la Branche Lions des Sources à la Maison des jeunes

Asbestos (RL) La Branche Lions de Sources a récemment procédé à la remise d’un chèque de 600$ à la Maison des jeunes de l’Or Blanc. Cette somme permettra à l’organisme jeunesse de confectionner un repas par semaine, qui sera offert aux jeunes tout à fait gratuitement durant la période scolaire. Par voie de communiqué émanant de la branche Lions, les intervenantes de la MDJ soulignaient avec justesse toute l’importance de combler les besoins de bases et de bien nourrir le corps afin de permettre à l’esprit de fonctionner adéquatement. Rappelons que la Maison des jeunes est un lieu de rencontres privilégiées pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans où une équipe d’intervenants qualifiés les accueils dans l’écoute et le respect. Les membres Lions tiennent réitérer toute leur fierté d’apporter une contribution au développement et au bien-être des jeunes de la région.