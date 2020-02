Bilan du Carnaval des Glaces de Danville

Danville (RL) L’heure est au bilan pour le comité organisateur de la 32e édition du Carnaval des Glaces de Danville. L’évènement qui s’est terminé le samedi 1er février avec la soirée de couronnement de la reine 2020, en l’occurrence Mlle Carmelle Lacroix représentant les Chevaliers de Colomb de Danville, aura connu un vif succès tout au cours de ses trois fins de semaines d’activités.

La température clémente et la diversité de la programmation auront su combler toute la famille. La soirée d’improvisation avec des membres de la LNI ainsi que le gala de lutte se sont révélés une fois de plus comme des incontournables du Carnaval. L’après-midi dansant pour tous aura agréablement su attirer d’avantage de personnes qu’anticipé au départ et la journée familiale avec parade fût un autre des points forts de cette édition.

Bien que quelques ajustements furent nécessaires pour ce qui est de la soirée musicale avec l’Igloo gonflable, le comité organisateur appuyé de l’entreprise Amusement Gonflables ont su remédier à la situation en installant des équipements mieux adaptés à la grandeur des besoins de la situation.

Mais une fois ces modifications apportées, les groupes locaux en prestations s’en sont donnés à cœur joies en soirée et ce, au plus grand plaisir des carnavaleux présents sur place. Le comité organisateur, qui invitent d’ores et déjà la population à sa 33e édition l’an prochain, désirent profiter de l’occasion pour remercier quelques-uns de ses généreux partenaires financiers pour leurs supports à la réalisation de cet évènement hivernal haut en couleurs: la ville de Danville, les députés André Bachand et Alain Rayes, FGG inspections, Cascades, Bud Light, Pizza Plus, JN Auto inc, Bistro du Coin, CJAN, le journal Actualités-l’étincelle, Portes Promax, Giguère et Morin, Toitures Everest, l’effronté Bœuf Highland, M.Y.G. ainsi que l’entreprise Palco.