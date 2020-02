Hommage à Florianne Chabot-Richard, bénévole pour l’année 2019

Saint-François – Cette année, le souper des bénévoles se tenait en date du 9 janvier 2020 au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade. Encore cette année, c’était l’occasion de saluer celles et ceux qui contribuent à maintenir le bénévolat et la volonté de poursuivre, même lorsqu’il faut parfois prendre le seau et le nettoyeur pour amasser les pistes des vandales. Mais rien de mieux qu’un bon souper entre amis pour se souvenir d’une bonne année 2019.

FLORIANNE, CE SOIR TU ES NOTRE ÉLUE

Oui, le temps est enfin venu (et ce n’est pas trop tôt… tout le monde sera sûrement d’accord avec moi) de te rendre gratitude et hommage, de te dire merci.

Florianne, notre bénévole au grand cœur, tu es une source d’inspiration et d’admiration. Nous te savons impliquée dans plusieurs domaines.

D’abord, nous nous souviendrons de tout ce temps que tu as donné avec détermination et générosité pour réaliser « Le Jardin des Sages », cette maison des ainés qui fait maintenant la fierté des Tomcodois que nous sommes. Tu as toujours eu à cœur de rassembler les ainés de chez nous, tu es même une présidente exceptionnelle pour tous ceux qui fréquentent le club de l’Âge d’or ! Nous rendons hommage à toi qui donnes tant de temps, ce temps qui passe vite au point qu’il te manque parfois ! Il nous faut souligner ta persévérance et ton leadership.

Deux mots définissent le bénévolat : générosité et engagement.

Depuis tant d’années, nous te voyons agir. Et pour nous, tu es un grand modèle de bénévolat. Bravo pour tout ce que tu nous apportes et qui souvent reste caché, car tu ne recherches absolument pas la gloire ni le vedettariat !

Pour ma part, je ne dois pas oublier de parler de ta deuxième famille : la chorale paroissiale. Depuis 35 ans, tu l’embellis de ta présence et de ta voix mélodieuse. Florianne aime chanter et heureusement aussi qu’elle est là pour diriger en l’absence de Jean-Guy ! Chanter, se retrouver avec des amis pour répéter et répéter sans relâche afin que toutes les notes de nos chants soient justes et parfaites, c’est un des bonheurs de Florianne.

Enfin, il ne me faut pas oublier de mentionner ta troisième famille, celle de ton camp de chasse où tu es l’âme dirigeante et heureuse d’une vaillante et dynamique équipe, et pas seulement en automne…

Chers amis, en vous voyant tous et toutes ici ce soir, je dois vous révéler que les bénévoles sont le cœur et l’âme de notre communauté. Et vous en conviendrez avec moi : le bénévolat est un acte particulièrement gratifiant.

Chère Florianne, un grand merci (nous ne te le dirons jamais assez) car grâce à toi, notre communauté est plus belle, plus vivante ! D’où, égoïstement pour nous, l’intérêt à te garder encore longtemps, longtemps !

La soirée, qui avait débuté par un succulent repas, s’est poursuivie dans une ambiance festive et joyeuse animée par la musique et la danse jusqu’à 22 h.