Ouverture officielle du 43e Tournoi Pee-Wee Bantam Sherwood

Windsor (LD) – «Par la présente, il nous fait extrêmement plaisir de vous inviter à l’ouverture officielle de la 43e édition du Tournoi de hockey Pee-Wee Bantam Sherwood de Windsor», invite la présidente Nathalie Lafrenière, L’ouverture se tiendra le vendredi 31 janvier, dès 17h, à la salle des Sportifs du Centre J.A.Lemay.

Un goûter et des consommations seront servis et vous aurez l’opportunité de rencontrer et de discuter avec les personnes gravitant autour de l’organisation de cet évènement, regroupant les membres du bureau de direction, partenaires financiers, bénévoles et, bien sûr, la famille Picard choisie pour assumer la présidence honoraire cette année.

La cérémonie sur la patinoire est prévue à 18h40. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre présence SVP en contactant Nathalie Lafrenière ou Luc Desrosiers par téléphone ou courriel. Au plaisir de vous rencontrer.

(Luc Desrosiers, coordonnateur du 43e Tournoi Pee-Wee Bantam Sherwood de Windsor.)