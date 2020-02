La 57e édition du tournoi Mousquiri se met en branle à compter de lundi

Richmond (GM) – La 57e édition du tournoi national atome Mousquiri se met en branle le lundi 3 février, et ce jusqu’au 16 février à l’aréna P.E.-Lefebvre. Durant les deux prochaines semaines, les gens de Richmond et des municipalités environnantes pourront voir à l’œuvre plus de 700 jeunes rivaliser de talent et de détermination au sein de 48 équipes provenant du Québec, de l’Ontario et des États-Unis.

À nouveau cette année, le président Guillaume Cayer-Richard, qui a entamé un 11e mandat consécutif à ce poste, a dit espérer que les amateurs de hockey de la région seront nombreux à se déplacer pour assister aux 93 parties prévues dans les classes AA, BB, A, B et C.

«Nous avons toujours besoin du support de la population et de nos commanditaires pour assurer le bon déroulement du tournoi. Nous souhaitons qu’ils soient encore nombreux à venir encourager tous ces jeunes joueurs qui défileront à Richmond au cours des prochains jours, a-t-il mentionné. La formule du tournoi demeure la même que par les années passées et cette édition devrait encore donner lieu à du très bon calibre de jeu. Pour ce qui est de nos équipes locales formées de jeunes de Richmond et de Windsor, elles seront présentes dans les classes A, B et C», a déclaré le président du tournoi qui peut compter sur une équipe de près de 200 bénévoles pour assurer la bonne marche de la compétition.

Classe AA

En ce qui a trait au volet compétition, 16 équipes deux lettres se feront la lutte, dont 4 dans la classe AA. Parmi celles-ci, il y aura les Voltigeurs de Drummondville, classés comme l’une des trois meilleures équipes au Québec et qui sont considérés comme favoris pour remporter le championnat. On retrouve aussi les Harfangs (1) de Sherbrooke, les Gizzlys de Ste-Julie et l’équipe américaine des Jr. Monarchs du New Hampshire.

Classe BB

Dans la classe BB, 12 formations se feront la lutte cette année. Cette classe devrait donner lieu à du jeu très intéressant puisque les formations inscrites proviennent de différentes ligues du Québec, dont cinq de l’Estrie. Il s’agit du Phœnix (1) et (2) de Sherbrooke, des Voltigeurs (1) et (2) de Drummondville et des Vics Haute-Yamaska (2). À noter que trois jeunes du hockey mineur de Richmond évoluent au sein de l’équipe Drummondville (2). Il s’agit de Scott Dubois, Connor Kerr et Lionel Poudrier.

Parmi les autres équipes à surveiller, il y aura les Lynx de Haute-Beauce l’une des meilleurs équipes au Québec, les Centurions de Boisbriand-Ste-Thérèse, les Élites de l’Est de Montréal, les Cyclones de Lasalle, les Loups des Collines (Outaouais), les Amabssadeurs CLL et Ste-Julie.

Classes A-B et C

Le comité organisateur accueille également une belle diversité d’équipes dans les classes A, B et C. La classe A regroupe 12 équipes provenant des Laurentides, du Richelieu, de la Montérégie, de l’Estrie et de l’Ontario, tout comme dans la classe B. Finalement la classe C accueille 8 formations provenant principalement de la grande région estrienne. À signaler que la Ville de Richmond sera représentée par trois équipes au tournoi. Elles évolueront dans la classe Participation, car Richmond ne compte plus d’équipes deux-lettres depuis quelques années. Les jeunes joueurs de Richmond évoluent encore cette année avec ceux de Windsor et ils font partie des formations du Promutuel du Val-Saint-François qui joueront dans les classes A, B et C.

Mousquiri en bref

À noter que cette année qu’il n’y aura pas d’activités le jeudi 13 février afin de libérer une soirée dans le cas où des matchs devraient être repris en cas de tempête de neige ou de mauvais temps. Vaut mieux prévenir que guérir…

Les passeports Mousquiri sont en vente à la Papeterie2000 au centre-ville de Richmond ainsi qu’à l’entrée lors du tournoi. Les prix n’ont pas changé, alors qu’ils se vendent au coût de 18$. Les coûts à l’entrée sont de 5$ pour les adultes et 2$ pour les étudiants. C’est gratuit pour les 12 ans et moins.

C’est ce samedi 1er février qu’aura lieu la soirée Mousquiri au Centre d’Art de Richmond à compter de 20h. Les gens pourront danser au son de la musique du groupe Francis et Johnny. L’entrée est gratuite pour tous. Bienvenue à tous les bénévoles et à la population en général.

(Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri.)