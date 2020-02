Les patins d’Argents bien occupés

Windsor (RC) – C’est un milieu de saison occupé pour les patineuses et patineurs du comité des patins d’Argent (CPA) de Windsor. Plusieurs activités ont eu lieu ces dernières semaines.

Le 14 décembre, les patineurs ont eu la chance de présenter leur solo de compétition devant les parents et amis présents au Centre sportif J-A. Lemay. Également, plusieurs patineuses ont participé aux différentes compétitions tenues en décembre et janvier à Thetford Mines et Dorval.

«Nous avons une belle participation de nos plus jeunes patineurs et patineuses qui ont eu la chance de participer au séminaire PP à Sherbrooke. De plus, la compétition régionale à Lac Mégantic a vu nos membres repartir avec divers rubans et médailles. Bravo à tous pour vos efforts durant cette compétition», mentionne Dyane Groulx du comité CPA Windsor.

Toute l’équipe du CPA sera au rendez-vous pour le spectacle de fin de saison qui aura lieu de 4 avril à Windsor.