Un séjour hivernal offert par Place aux Jeunes des Sources

MRC des Sources (RL) - Le groupe Places aux Jeunes des Sources parrainés par le carrefour jeunesse emploi des comptés de Richmond-Drummond-Bois-Francs, tiendra un séjour exploratoire au sein de la MRC du 28 février au 1er mars prochain. Le programme, qui est sans frais, s’adresse aux personnes de 18 à 35 ans qui possèdent des études postsecondaires qui résident hors du territoire de la MRC ou qui sont nouvellement arrivées.

Le but de cet exercice est de faire découvrir ou redécouvrir la région par des rencontres avec des acteurs-clés du milieu, afin que ceux-ci puissent leur présenter l’ensemble des opportunités que peut offrir la MRC des Sources. Qu’il s’agisse d’employabilité, de culture, de développement des affaires, de plein air, de gastronomie ou programme communautaire par exemple, tout est présenté dans un contexte convivial et chaleureux. Depuis quelques années ce type de séjour exploratoire permet aux jeunes participants d’approfondir leurs connaissances sur la région et de bien évaluer les avantages que pourraient représenter pour eux de faire de la région leur milieu de vie. Le séjour exploratoire hivernal constitue le deuxième de trois séjours de groupe offerts cette année par Place aux jeunes des Sources, le prochain étant prévu pour le printemps.

Cette exploration est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires dont le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, la MRC des Sources, les députés, M.Alain Rayes (Fédéral) et M.André Bachand (Provincial), ainsi que l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources.

Pour les gens désireux d’en apprendre davantage ou pour s’inscrire à l’événement, on communique avec Marie-Pier Therrien, agente de migration de Place aux Jeunes des Sources du Carrefour Jeunesses-Emploi, par courriel au: paj@cjerichmond.qc.ca ou encore par téléphone au: 819-879-7667.