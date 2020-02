Estrie – Supervisé par l’artiste Ian Fournier, le projet L’Estrie en 50 chansons francophones du Vent dans les Arts a consisté à faire créer 50 chansons par des artistes et des citoyens durant l’automne2019. À ce projet se sont ajoutés deux spectacles au Parvis du Centre culturel de l’arrondissement de Fleurimont à Sherbrooke

Des artistes professionnels et amateurs ainsi que divers groupes de citoyens (auteurs, compositeurs, interprètes, poètes, musiciens), professeurs et élèves de chant, jeunes du primaire et du secondaire, étudiants du Cégep et de l’Université de Sherbrooke, chorale, étudiants en francisation, nouveaux arrivants, aînés vivants en résidence et personnes handicapées ont été mobilisés pour réaliser une fresque sonore afin de valoriser notre langue française par une de ses déclinaisons les plus vivantes: la chanson.

Les musiciens Benoît Converset (contrebasse) et René Béchard (saxophone et piano) ont participé aux arrangements musicaux des 50 chansons. Les chansons sont disponibles pour écoute sur le site www.ianfournier.com depuis le 23 janvier, permettant de consulter la liste des participants.

Le projet a été rendu possible grâce au Programme de promotion du français, ainsi lors d’activités culturelles du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française.

À retenir :

https://ianfournier.com/album/lestrie-en-50-chansons-francophones