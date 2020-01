Festi-Neige 2020 de Wotton

Wotton (RL) - Le Festi-Neige 2020 de la municipalité de Wotton, s’ouvrira le vendredi 31 janvier prochain au centre multifonctionnel avec des activités fort intéressantes, dont un tournoi de hockey-bottines opposant les équipes de quatre Maires de la MRC des Sources, soit: M.Hughes Grimard d’Asbestos, M.Philippe Pagé de St-Camille, M.René Perreault de St-Georges-de-Windsor et bien entendu M.Jocelyn Dion Maire de Wotton et hôte de la soirée. Ce petit tournoi en formule deux matchs chacun, permettra aux élus municipaux et leurs coéquipiers respectifs, de s’amuser dans un contexte amicalement compétitif pour le bien des enfants et l’honneur de leur municipalité. En effet, toutes les sommes recueillies lors de cette activité seront redistribuées en parts égales auprès des quatre écoles primaires des villes participantes. Au terme du tournoi des Maires, le comité des loisirs de Wotton désire inviter la population à venir assister au spectacle du chansonnier et joueur de batterie Pat Bergeron, à compter de 21h30.

Programmation du Festival

Vendredi 31 janvier:

Tournoi des Maires

Projection de film organisée à la maison des jeunes à compter de 19h.

Samedi 1er février:

Tournoi de hockey-bottines pour la population

Promenades en traineau (Sleigh Ride) de 13h30 à 15h30

Glissades et activités organisées par les membres du Club Optimiste

Tournoi de 500(cartes) organisé par la FADOQ

Un service de cantine et rafraichissement sera également sur place, bon Festival à tous et à toutes !