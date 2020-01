Une température clémente pour la journée familiale du Carnaval des Glaces

Danville (RL) - Au nombre de ses nombreuses activités apparaissant à sa programmation, le Carnaval des Glaces de Danville tenait sa journée familiale entièrement gratuite le samedi 25 janvier dans l’aire du centre Mgr Thibault. Parade dans les rues de la municipalité, jeux gonflables, feu extérieur, glissades, tire sur la neige, promenade en calèche ainsi que de courtes randonnées en motoneiges, furent notamment au menu de cette journée.

Présent sur les lieux tout au cours de la journée, le service incendie de Danville aura également assuré la sécurité lors de la traditionnelle parade à laquelle auront pris part entre autres une plusieurs Véhicules tout-terrains, des motoneiges, différentes remorques ainsi que des chevaux. Pour le sapeur Jean-Nicolas Belisle, l’un des responsables de l’organisation du volet sécurité de la parade pour les pompiers, l’évènement fut une réussite, car en plus des gens entassés le long des artères du circuit, bon nombre de citoyens assistaient au défilé par la fenêtre, bien installé dans le confort de leur foyer. Il faut dire que la température plutôt clémente de samedi aura joué un rôle important dans la réussite et le succès de la journée, où jeunes et moins jeunes ont eu la chance de profiter des lieux pour se divertir, échanger et profiter des joies de l’hiver avec famille et amis.

Des repas gratuits furent servis le midi ainsi que des boissons chaudes au plus grand plaisir des festivaliers.

En soirée, le seul volet payant de la journée fut le très attendu gala de lutte de la FAW, celui-ci est venu satisfaire l’appétit des amateurs de sensations fortes, avec des confrontations animées pour le moins hautes en couleur. Parmi les prochains évènements du Carnaval à ne pas manquer, le comité organisateur désire inviter la population à venir profiter de la soirée spectacles gratuits du 31 janvier qui sera présenté sous le grand Igloo gonflable, où se produiront quatre groupes de musiques locaux de talents. Bonne continuité de Carnaval à tous!