Plusieurs nouveautés au Carnaval de Richmond !

Richmond (RC) – Le 25 janvier prochain aura lieu la 6e édition du Carnaval d’hiver de Richmond organisé par la Ville de Richmond, en collaboration avec le Canton de Cleveland et le Canton de Melbourne. L’accès est gratuit et l’activité aura lieu sur le terrain extérieur à côté de l’aréna P.-E.-Lefebvre (800, rue Gouin) de 10h à 16h

«En plus des activités régulières comme les jeux gonflables, la tire d’érable, le feu de joie et les trottinettes des neiges, nous avons ajoutés le shuffleboard géant sur tubes, plusieurs mascottes colorées et un spectacle de clôture d’un duo cracheur et jongleur de feu. Nous avons aussi devancé l’heure de début de l’activité, en ouvrant le site à 10h plutôt qu’à 13h pour ainsi accommoder les jeunes familles», mentionne François Séguin, directeur du Service récréatif.

Cet évènement sera un incontournable avec plus d’une dizaine d’activités au programme, dont un spectacle de clôture à couper le souffle. Plusieurs partenaires seront présents, tel que le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Richmond, la Maison des jeunes de la St-François et des représentants du Costco de Sherbrooke. C’est un rendez-vous!