46 naissances célébrées à Windsor

Windsor – Dimanche, le 19 janvier dernier, avait lieu la fête des nouveau-nés des municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Val-Joli et de la Ville de Windsor. Lors de cette fête, qui a souligné la naissance ou l’adoption d’un enfant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, c’est 43 familles qui se sont inscrites pour se prévaloir du programme de soutien aux jeunes familles offert par les trois municipalités.

Les familles étaient invitées à la salle des Chevaliers de Colomb pour partager un bon moment en famille et recevoir un chèque ainsi qu’un sac-cadeau rempli de présents offerts en collaboration avec nos nombreux partenaires. Jeux, gonflables, maquilleuse, sculptrice de ballon, coloriages, espace de psychomotricité, exposants et photographe professionnel étaient réunis pour offrir aux familles présentes, un magnifique après-midi.

Cette année, dans nos 43 familles inscrites, nous avions trois familles qui célébraient la venue de jumeaux. Un couple de filles résidentes de Val-Joli, un couple de garçons et un couple de garçons et fille résidents à Windsor. À toutes les familles inscrites, nous leur souhaitons le plus grand des bonheurs suite à la venue de leur petit bébé.

Cette 5e édition de la fête organisée en collaboration avec les trois municipalités, auxquelles ont participé 35 familles fut, encore une fois cette année, couronnée de succès.

Nous tenons à remercier les partenaires de cette fête: Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska, André Bachand, député de Richmond, Boutique Bébé Maude, Bibliothèque Patrick-Dignan, Bijouterie Lussier, Caisse Desjardins du Val Saint-François, Centre de la Petite Enfance Sel et Poivre, Centre du tapis de Windsor, Clinique Dentaire Dre Nancy Béliveau, Club Optimiste Windsor, Dépanneur Vidéo Renaud, Korvette Windsor, France Leblanc, ostéopathe, Lise Larochelle, Maison de la famille les Arbrisseaux, Municipalité Saint-François-Xavier-de-Brompton, Municipalité Val-Joli, Pharmacie Familiprix Marilyne Isabelle, Pharmacie Proxim Steve Babin, Pizza Le Tournesol, Subway Windsor, Ville de Windsor, BMR| VIVACO groupe coopératif pour leur précieuse collaboration. Les familles ont été comblées grâce à leur grande générosité.

Pour les familles ayant accueilli, qui accueilleront un nouveau-né ou qui procéderont à une adoption en 2020, nous vous invitons à aller faire votre inscription dès la naissance ou l’adoption de votre enfant à votre hôtel de ville pour l’édition qui se tiendra en 2021.