Danville honore de grands bénévoles

Danville (RL) - Le maire Michel Plourde et l’ensemble des élus de la ville de Danville ont profité de la plus récente séance du conseil, afin de souligner le travail et l’implication d’un couple fort bien connu pour leurs bénévolats au sein de la communauté. C’est donc avec fierté et reconnaissance que des certificats honorifiques, marquants plus de 30 années d’implications actives aux services de leurs pairs, furent remis à M. André Allison et son épouse Gisèle, afin de mettre en valeur l’importance de leur travail acharné tout au long de ces années, notamment auprès des chevaliers de Colomb et des paniers de Noël.

Si aujourd’hui le couple désire prendre un peu de recul, se reposer et laisser place à la relève, il n’en demeure pas moins que ces derniers ne réfutent pas l’idée d’apporter leurs contributions, mais de manières un peu plus effacées que par le passé. Visiblement touchés par le geste du conseil, monsieur et madame Allison ont tenu à remercier les élus ainsi que toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu le bonheur de travailler pour le bien de leur communauté. «Recevoir une telle reconnaissance c’est gênant, mais ça fait plaisir», a confié à la blague MmeAllison qui souligna du même coup toutes les amitiés qu’elle et son époux ont eu la chance de se forger au fil du temps. La charmante dame y alla même de la maxime suivante en guise de conclusion «Essayer le bénévolat c’est l’adopter.» Toutes nos félicitations!