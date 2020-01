Vente par sollicitation à Asbestos cette semaine

Asbestos - Le Service budgétaire populaire (SBP) des Sources et l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Estrie mettent en garde la population contre la sollicitation frauduleuse ayant cours actuellement à Asbestos et rappellent aux gens qu’ils ont 10 jours pour annuler un contrat de vente itinérante.

Les solliciteurs disent être des représentants de Réno-Climat et posent des questions sur le coût de chauffage. Ils sont très persuasifs et exigent un rendez-vous rapidement, affirmant « être dans le secteur » la semaine qui vient. Ils promettent de très grosses économies sur le chauffage. Ils refusent de donner leur numéro de téléphone et insistent pour vous rappeler par eux-mêmes. Il s’agit fort probablement d’une entreprise vendant des thermopompes ou des services de décontamination et d’isolation de grenier.

Le SBP des Sources et l’ACEF rappellent que les mandataires du programme Réno-climat ne font JAMAIS de sollicitation. Ce programme, tout comme le programme Chauffez vert, exige de s’inscrire et d’être admis AVANT de commencer vos travaux si vous voulez profiter des subventions. Pour Réno-climat vous recevrez, après votre admission, la visite d’un conseiller mandaté par Transition Énergétique Québec pour une évaluation énergétique qui inclut un test d’infiltrométrie. Ensuite, vous pourrez contacter des entreprises pour effectuer les travaux suggérés.

Le SBP des Sources conseille aux gens de ne jamais signer sous pression. « Il faut prendre le temps d’évaluer vos besoins et votre budget », recommande Mme Véronique Poirier, coordonnatrice de l’organisme qui ajoute que « dans de nombreux cas, les commerçants de la région offrent des travaux ou appareils similaires à 40 ou 50% moins chers ».

« Le délai de 10 jours pour annuler dans un cas de vente itinérante (par sollicitation), s’applique même si l’installation ou les travaux sont déjà effectués », précise Mme Bonin, de l’ACEF. Passé ce délai, il y a parfois encore des possibilités d’agir. Contactez-nous au 819-879-4173 pour discuter de votre cas particulier. Nous invitons la population à nous signaler les cas de sollicitation pour nous permettre de mieux informer la population sur leurs droits.