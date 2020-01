Fonds AgriEsprit : Alain Rayes invite les organismes et municipalités à soumettre un projet

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, invite les organismes et municipalités de la circonscription à présenter une demande dans le cadre du Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada (FAC).

L’appel de projets aura lieu du 1er au 31 mars 2020. Le Fonds AgriEsprit de FAC a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales. Il est possible d’obtenir un don d’une valeur de 5 000$ à 25000$ par l’entremise de ce programme. FAC fera l’annonce des projets sélectionnés au mois d’août.

«Que ce soit pour un projet de construction ou de rénovation, qu’il soit relié à un parc, un centre communautaire, à vos locaux, au centre sportif de la municipalité ou à la caserne de pompier, notamment, le Fonds AgriEsprit est une source de financement supplémentaire pour les projets qui dynamisent nos collectivités. Dans notre circonscription, la Ville de Richmond (éclairage au DEL à l’aréna), le Comité des loisirs de Sainte-Élizabeth-de-Warwick (chauffage et éclairage dans le pavillon multifonctionnel) et Saint-Camille (Internet haute vitesse), entre autres, ont bénéficié de ce programme dans le passé», a souligné Alain Rayes.

Le député de Richmond-Arthabaska invite les organismes qui soumettent un projet à aviser les membres de son équipe par courriel (alain.rayes@parl.gc.ca) ou par téléphone au 819 751-1375 ou 1 877 751-1375). «Vous pouvez également nous joindre pour toute question. C’est toujours un réel plaisir de vous accompagner dans le processus d’appel de projets», a-t-il indiqué.

Il est possible d’obtenir plus d’informations sur le Fonds en visitant le www.fondsAgriEspritFAC.ca. Le Guide de programme du député de Richmond-Arthabaska peut être consulté au https://www.alainrayes.ca/guide-agriesprit-2020/.

Depuis la création du fonds AgriEsprit de FAC en 2004, la société a appuyé plus de 1000 projets d’immobilisation réalisés dans les milieux ruraux du Canada, offrant au total 10,5 millions de dollars en dons. FAC, une société d’État fédéral financièrement autonome, est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 33 milliards de dollars.