La Poudrière : Revue 2019 et nouveautés pour 2020

Windsor - En avril 2019, après plusieurs mois sans opérations, MmeYannik Scrosati est entrée en fonction à la gestion du Parc historique de la Poudrière de Windsor.

Des dossiers et projets en retard, des redditions de compte au gouvernement, de nombreux messages à retourner et un manque de personnel l’attendaient. Dès mai, un responsable de l’entretien et une étudiante comme formatrice des futurs guides estivaux étaient embauchés. Afin de dégoter des perles rares pour occuper les postes de guides pour les visites théâtralisées, Yannik a rencontré des élèves du groupe de théâtre de l’École Secondaire du Tournesol. L’été a donc pu débuter après d’intensives séances de formation historiques dispensées par Alex Bigaouette, formatrice des employés étudiants.

Une corvée printanière a rassemblé une douzaine de bénévoles afin de préparer les sentiers à la saison touristique. Des ponts et passerelles ont été refaits, le matériel éducatif des visites guidées mis en place; la saison touristique pouvait démarrer! Avec Mélina, David, Océane, Marie-Kim comme employés étudiants, Bob à l’entretien, Josiane à la comptabilité, Logane et Koréhane comme stagiaires, l’été est passé en coup de vent! Le temps que chacun a donné à l’organisme est grandement apprécié!

La gestion du Camping et Parc Watopéka a également été transféré à l’administration de la Poudrière pour la saison 2019. L’employée étudiante Carolyne a accueilli avec sourire les multiples campeurs. Rencontres avec les saisonniers, analyse de la situation, et liste d’améliorations à apporter au site et au fonctionnement ont résulté de cette expérience. Un plan d’action priorisera les éléments à modifier pour la saison à venir.

Grâce aux fonds du FIC administrés par Développement Val-St-François, le projet Le Secret des Érables a pu voir le jour en version conte au printemps2019 avec l’artiste Isabelle Gosselin.

Une mise à jour du dossier sécurité publique a aussi été effectué en collaboration avec la Régie Incendie Intermunicipale incluant de nouveaux protocoles d’intervention.

Un coin Boutique a été mis sur pied, à même le bâtiment principal. Les artisans ou les producteurs locaux y plaçaient du matériel en consignation de juin à octobre inclusivement. Une belle façon de faire découvrir notre région!

Les 5 à 7 sur la terrasse se sont déroulés avec succès de juin à fin août. La belle collaboration avec le service de traiteur La Shop Traiteur a permis aux spectateurs de déguster un choix de repas local tout en profitant de l’ambiance musicale varié!

Plusieurs citoyens des alentours se sont procuré leur carte: Amis de la Poudrière, qui leur donne des avantages exclusifs en plus de contribuer à l’organisme à but non lucratif! Également, plusieurs entreprises locales ont choisi d’être partenaire financier. Nous remercions abondamment ces généreux donateurs pour cette précieuse aide!

Parmi les événements tenus à la Poudrière au cours de l’année précédente, notons les expositions temporaires estivales des artistes Lorraine Lévesque, RAVIR, Josée Lajoie et Denis Drolet, les journées de la culture en collaboration avec la Ville de Windsor et le groupe Picordéole, l’envolée des papillons, la levée de fond Vins et fromages, la première édition de l’exposition de voitures antiques au Magasin Général, le souper thématique bières et saucisses animées par les artistes Fred Péloquin et Josiane Lamoureux, le Marché de Noel, le spectacle de l’avant-veille avec les frères Bazin!

Financièrement, à la suite des restructurations à l’interne, le Parc historique de la Poudrière s’est remis sur pied en 2019. Plusieurs éléments restent à comptabiliser pour fermer l’année, mais les prévisions projettent un surplus réinjecté dans l’organisme une première depuis 2015!

Nouveautés pour 2020!

L’année débute avec une dame nature donnant un peu de mal à l’équipe bénévole de Serge Dubois à l’entretien des sentiers! Plusieurs boucles et tronçons sont en voie d’aménagement pour les amoureux de la marche, de la raquette et du ski de fond! D’ailleurs, quiconque désire donner de son temps pour le parc est prié de communiquer avec le personnel au 819 845-5284.

La Poudrière est nouvellement munie d’un permis de bar permanent qui permettra aux utilisateurs du site d’entrer au bâtiment principal afin de profiter des salles de toilettes et du vestiaire puis de se réchauffer devant le foyer en sirotant une bonne boisson dans une ambiance chaleureuse et patrimoniale!

La restauration de la projection multisensorielle MURMURES débutera en février. Ce court métrage émouvant tourné en 2008 sur place, avec trames musicales locales, sera à nouveau fonctionnel en 2020, pour le bonheur des touristes et des passants désirant en apprendre plus sur l’histoire industrielle de feu Windsor Mills, et des fantômes de la Poudrière…

Une étude concernant l’amélioration des services plein air dans les sentiers ainsi que l’offre de spectacles dans le cadre de la programmation du Parc historique de la Poudrière est en cours! Subventionné par le FDÉES via Développement Val-St-François, le rapport des chargés de projets de cette évaluation permettra la mise sur pied de belles nouveautés en cours de 2020!