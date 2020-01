Les Paniers de Noël de Richmond

Richmond - Au cours de la période du 13 au 18 décembre dernier les bénévoles du Comité des Paniers de Noël ont préparé 384 boîtes de nourriture pour répondre aux 109 familles ayant fait une demande. Les 109 familles sont composées de 211 personnes (145 adultes et 66 enfants). Cette année grâce à la générosité de la compagnie Cascades du papier essuie-tout et du papier hygiénique ont été ajoutés dans chacun des Paniers.

La fête de Noël ne serait pas la même sans la générosité de centaines de personnes de bonne volonté qui posent un geste d’amour afin d’aider leur prochain.

Le Comité remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans les activités suivantes:

Le Brunch de la Caisse Desjardins préparé par le Club Lions (307 personnes)

Le Quillothon du Quillorama Richmond CLS (environ 80 personnes)

La collecte de denrées non périssables faite par les étudiants dans les écoles du Plein Cœur, St-Francis et Secondaire Régionale (RRHS).

La collecte des denrées non périssables faite à la résidence Wales et dans plus de 10 autres endroits dans la Ville.

La préparation des sacs de bonbons pour chacun des Paniers, faite par les jeunes de la Catéchèse de la Paroisse Ste-Bibiane.

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier chaleureusement les municipalités, paroisses, entreprises, associations et particuliers pour leur très grande générosité et pour le support qu’ils apportent année après année au Comité des Paniers de Noël.

Les nombreuses tâches nécessaires à la préparation des Paniers ont été effectuées par plus de 60 bénévoles qui se sont dévoués sans compter dans une atmosphère de joie et de bonne entente. Le Comité apprécie beaucoup de travailler avec eux et les remercie pour leur implication.

L’excellente collaboration reçue des employés de Maxi Richmond durant la période du 12 au 18 décembre afin de préparer les commandes de marchandises a été très appréciée. Ça fait beaucoup de marchandise à déplacer. Le Comité les remercie chaleureusement ainsi que leur directrice Madame Chantale Fortin qui est toujours très attentive à nos besoins.