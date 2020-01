Bien des questionnements en marge de la rencontre publique du 9 janvier

Asbestos (RL) - Tel qu’annoncé dans notre parution précédente, le conseil de ville d’Asbestos tiendra une importante rencontre d’information publique concernant le projet de changement de nom de la ville, ce jeudi 9 janvier au centre des Loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies à compter de 19h. Si la nouvelle a fait maintes fois les manchettes de la province au cours des dernières semaines, beaucoup de citoyens espèrent toujours obtenir des réponses à leurs questions. En effet, lorsque l’on prend connaissance des commentaires des gens, il est facile de voir que la question de l’histoire de la municipalité est au cœur des préoccupations. De plus, le questionnement à savoir quel pourrait être le réel impact économique de la disparition du nom «Asbestos» au niveau national et international, au profit d’une toute nouvelle appellation, laisse plusieurs citoyens pantois.

Or au travers de toutes ces interrogations, un fait est à noter, soit celui que le projet en soi a reçu un appui de taille au cours des derniers jours. En effet, le président et directeur-général de Mine Jeffrey, M.Bernard Coulombe, a confié au quotidien La Tribune de Sherbrooke dans une entrevue parue le 2 janvier dernier, octroyer son accord au changement de nom sans pour autant renier le passé minier de la ville, expliquant du même coup la perception négative qu’apporte le nom actuel auprès du milieu des affaires et des gens de l’extérieur en général.

Bien que la balance émotive soit naturellement impactée, cette rencontre sera donc un moment des plus importants au cœur d’un processus, que la direction municipale veut transparent et de pair avec les citoyens, afin de bien expliquer les raisons qui ont amené les élus à prendre un tel tournant et les étapes qui suivront au cours des prochains mois. Rappelons qu’un service de halte-garderie sur réservation préalable pourrait être disponible aux gens désireux de se prévaloir de ce service, il suffit de contacter l’hôtel de ville au 819-879-7171 poste3230 pour plus d’informations.