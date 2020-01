32e édition du Carnaval des glaces de Danville

Danville (RL) - Le Carnaval des glaces de Danville, qui en sera à sa 32e édition cette année, sera de retour sur le site du centre Mgr Thibault de Danville du 18 janvier au 1er février prochain. Comme par le passé une panoplie d’activités pour toute la famille attend les visiteurs, qui viendront s’amuser dans la cadre de cette fête hivernale des plus populaires. Le président de l’évènement M. Marc-André Demers se dit très content de pouvoir compter sur une programmation aussi diversifiée qu’adaptée pour tous. «Notre comité organisateur tente d’être le plus à l’écoute possible de la population et de concocter une programmation qui saura répondre à leurs attentes. Parmi nos activités, mentionnons entre autres choses la soirée-spectacle, entièrement gratuite du 31 janvier, où un igloo gonflable géant sera installé pour accueillir quatre groupes musicaux de la région, qui se relaieront sur la scène pour le plus grand plaisir des spectateurs sur place. C’est à ne pas manquer» de nous confier M.Demers.

Mentionnons également que la soirée d’ouverture du Carnaval des Glaces, qui s’échelonnera sur trois fins de semaine comme l’an passé, débutera avec un tournoi de crible en équipe le 18 janvier. Une journée dansante pour tous avec Agathe et Jean à la musique, sera présentée dans l’après-midi du dimanche 19 janvier. La soirée professionnelle d’improvisation de la LNI, qui avait connu un vif succès en 2019, reviendra encore une fois cette année avec la visite d’artistes tels que MlleSalomé Corbo, le vendredi 24 janvier à 20h, prendre note que les billets pour l’évènement sont au coût de 12$ chacun et disponible en quantité limitée. Une journée dite familiale se tiendra quant à elle le samedi 25 janvier à compter de 10h.

On y retrouvera alors un tournoi de hockey balle, des jeux gonflables pour les enfants, divers jeux extérieurs et le tout sera suivi en soirée d’un gala de lutte fort attendu de la FAW dans le gymnase du centre Mgr Thibault. Cette programmation haute en couleur prendra fin le 1er février avec l’activité du couronnement de la Reine en formule souper gala (réservations préalables obligatoires) qui viendra clore les festivités de l’édition2020. Rappelons que quatre charmantes duchesses danvilloises représentants respectivement le club de Curling, les chevaliers de Colomb, le Bistro du Coin et la Maison de NANA, convoitent le poste cette année. Pour réservations ou de plus amples informations, on communique avec le 819-642-0286.