Asbestos : Le brunch des élus se tiendra le 12 janvier prochain

Asbestos (RL) - Fidèles à leur tradition des dernières années, les élus de la ville d’Asbestos tiendront un brunch à faible coût au centre des loisirs Notre-Dame-de-toutes-joies, le dimanche 12 janvier prochain, de 9h30 à midi. Ainsi, il s’agira donc, d’un moment propice pour les membres de la direction municipale de rencontrer les citoyens et citoyennes en ce début d’année2020 et d’échanger avec eux dans un contexte qui se veut convivial. De plus, il est important de rappeler que l’ensemble des recettes engendrées lors de cet évènement sera remis à des organismes venant en aide à la communauté. Une fois de plus cette année, bons nombres de bénévoles seront donc à pied d’œuvrent pour accueillir comme il se doit, les gens qui se présenteront au centre NDTJ le matin du 12 janvier. Ils étaient d’ailleurs plus de 250 à avoir répondu à l’appel des élus pour l’occasion l’an dernier.