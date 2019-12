Les Chevaliers de Colomb #2823 d’Asbestos remercient la population

Asbestos (RL) - C’est avec une grande fierté que les chevaliers de Colomb et les filles d’Isabelle d’Asbestos, auront contribués, confectionnées et distribués des paniers de denrées alimentaires à plus d’une centaine de familles de la région pour la période des fêtes. «C’est vraiment gratifiant de voir les résultats qui proviennent directement de l’immense générosité de la population et nous aimerions en profiter pour les en remercier chaleureusement.» De confier M.André Baumier, Grand Chevalier du conseil #2823 d’Asbestos. «Une fois de plus, le travail des nombreux bénévoles, jumeler à celui de nos frères chevaliers et leurs familles, ainsi qu’à des membres scouts de la région, nous aurons amené à cette belle réussite. Un grand merci également aux cadets, qui en dépit du fait qu’ils étaient malheureusement retenus en camp cette année, nous ont toujours apporté de précieux coups de main lors de nos guignolées précédentes» a-t-il poursuivi. Soulignons par le fait même l’implication du Club des Travailleurs qui ont également supporté la cause des paniers de Noël en confiant aux chevaliers des denrées à redistribuer à des gens dans le besoin.

Le conseil #2823 des chevaliers de Colomb d’Asbestos compte tout près de 300 membres, qui œuvrent au sein de la communauté et viennent en aide à la population de la MRC des Sources depuis leur fondation.