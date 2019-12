Séance d’information relative au changement de nom le 9 janvier à Asbestos

Asbestos (RL) - Nul doute que les réactions furent nombreuses et combien émotives depuis l’annonce de la décision du conseil municipal d’Asbestos d’entamer un processus en vue de changer le nom de la ville. Or, par conséquent une séance d’information publique se tiendra au centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies, le jeudi 9 janvier prochain à partir de 19h. Il sera ainsi question des raisons qui poussent l’administration municipale à plancher sur cette avenue et les prochaines étapes de cette importante démarche. Un service de garderie sur réservation préalable sera aussi offert aux citoyens désireux de se prévaloir de ce service, il est donc nécessaire de communiquer au 819-879-7171 poste3230, pour signifier son besoin. Tel que mentionné par le maire Hugues Grimard lors de l’annonce initiale, la ville entend travailler de pair avec les citoyens et faire preuve de transparence dans une démarche de changement de nom certes peu banal, mais dont elle juge d’une pertinence notable pour l’avenir de la municipalité.