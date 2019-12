La branche Lions des Sources vient en aide à quatre organismes de la région

Asbestos (RL) - Impliquée auprès des organismes de son milieu, la branche Lions des Sources a procédé au cours du mois de décembre dernier, à une remise d’aide financière pour quelques-uns d’entre eux. C’est ainsi que quatre organismes de la MRC des Sources se sont partagés une enveloppe financière totalisant plus de 3400$, afin de les soutenir dans leurs activités communautaires respectives. Fraternité, intégrité entraide, la Maison des familles FamillAction, le service budgétaire populaire, ainsi que le centre d’Action bénévole, sont les organismes qui en raison de leurs implications pour les plus démunis, se sont vu présenter un chèque au nom de la branche Lions des Sources par le président M.Yannick Boisvert-Boucher. «Les Lions ont à cœur le bien-être de la population et ils le démontrent au quotidien.» À affirmer l’organisation charitable par voie de communiqué émanant de la branche des Sources.