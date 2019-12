Danville instaure une nouvelle taxe pour supporter ses infrastructures

Danville (RL) - Le conseil municipal de Danville a déposé son budget2020 lors d’une séance publique tenue le lundi 16 décembre dernier. Rappelons qu’en 2017, la municipalité avait entrepris une réforme au niveau de sa méthode de taxation, processus qui s’est continué avec des ajustements pour 2018 et 2019 où l’instauration de taux variés touchant six catégories précises d’immeubles autorisées, répartissant du même coup la facture du service de police de la sureté du Québec d’une manière jugée plus équitable pour l’ensemble des contribuables. Tenant compte des réalités municipales actuelles, la ville de Danville continue sa réforme de taxation pour l’année2020 en prenant action vis-à-vis de ses infrastructures, en plus de miser sur le développement commercial et industriel sur son territoire.

Suite à des études de comparatifs du taux de taxation industriel et commercial avec d’autres municipalités environnantes, les résultats ont clairement démontré un besoin d’ajustement à ce niveau en raison d’un taux de taxation inférieur à ces derniers. Ces donc dire que la ville ajustera son taux de taxation de façon graduelle dans ces catégories, afin de s’indexer à celui des villes comparables, tout en continuant de favoriser l’essor économique de la région. Ainsi une augmentation de 5% du taux de taxation touchera ses deux catégories.

De plus, pour l’année budgétaire 2020, la ville instaure une toute nouvelle taxe équivalente à 1/8 du taux de base, afin de permettre de bonifier ses investissements au niveau des infrastructures par le biais d’une réserve créer à cette fin. La somme évaluée par cette action devrait permettre à la municipalité de bénéficier d’une enveloppe budgétaire de 280000$ supplémentaire, afin d’investir davantage dans des lieux comme le centre Mgr Thibault ou encore dans les routes et ponceaux de campagne par exemple. Entre autres points, le budget présente une nouvelle réserve pour le développement industriel et commercial de la municipalité, qui sera réalisée quant à elle par l’entremise d’une taxe équivalente à 1/20 du taux de base. Cette taxe permettra d’amasser une somme de 112000$ qui servira à défrayer frais en lien avec les démarches et acquisitions de propriétés par les promoteurs.

«Nous sommes conscients du fait que nous portons une action significative qui aura un impact certain sur nos citoyens. Cependant, les élus du conseil, qui sont eux aussi des payeurs de taxes à Danville, ont agi de manière responsable, afin que les générations actuelles et futures puissent s’assurer de maintenir et moderniser, des infrastructures importantes de la municipalité.» De commenter M.Michel Plourde, maire de Danville.