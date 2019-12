Fête de Noël et des nouveau-nées 2019 de St-Claude

St-Claude - Le 15 décembre dernier, au centre Aux Quatre-Vents, c’est 144 enfants, dont 15 nouveau-nées qui ont reçu un cadeau des mains du père Noël. Cette journée magique a commencé avec un spectacle interactif de Noël de Noisette le lutin, suivi de l’arrivée de notre cortège: le père Noël, la mère Noël, la fée des étoiles et ses assistants! Tout au long de l’après-midi, les enfants pouvaient se faire maquiller et avoir des ballons sculpté par l’équipe de Spectranie ainsi que voir et toucher les animaux naturalisés du kiosque des Monstres de la Nouvelle-France. La municipalité de St-Claude remercie les citoyens pour leur présence et les bénévoles!