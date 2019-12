SADC des Sources appuie le changement de nom de la ville d’Asbestos

Asbestos - Les membres du conseil d’administration de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) des Sources appuient unanimement la décision du conseil de la Ville d’Asbestos de procéder à son changement de nom.

Le nom «Asbestos» a été longtemps synonyme de prospérité pour les gouvernements, entreprises et travailleurs. Aujourd’hui, même si le nom reste bien présent au cœur de plusieurs personnes, il a cependant un impact négatif non négligeable sur le développement du territoire.

Durant ses 33 années de participation au développement économique et local sur le territoire de la MRC des Sources, la SADC des Sources a été témoin de plusieurs opportunités d’affaires manquées à cause d’un nom anglais qui lorsque traduit, signifie amiante. De peur de vivre certaines problématiques reliées aux assurances ou encore de subir du rejet de la part de leurs clients, des entreprises ont décidé de ne pas s’installer à Asbestos afin de ne pas compromettre leurs opérations à cause du bagage négatif que représente le nom.

La SADC des Sources contribue à la progression d’un environnement propice au développement durable partout sur le territoire qu’elle dessert. Par son appui au changement de nom, elle souhaite que la ville et la population soient propulsées vers un avenir florissant. Un changement de nom, c’est offrir à cette ville des conditions propices à son déploiement et à son rayonnement en faisant en sorte que toutes les organisations qui travaillent à la relève du territoire puissent le faire en ne se heurtant plus aux irritants reliés au nom.

Nous ne tournerons pas le dos à l’histoire, nous marquerons l’histoire déjà fascinante et émouvante d’Asbestos où s’inscrira, au sein de cette même ville, un unique changement de nom qui pourtant l’aidera grandement à redorer son blason.