Aide financière à la Commission scolaire des Sommets

Richmond — Au nom du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge, le député de Richmond André Bachand est heureux d’annoncer une aide financière de 958,560$ accordée à la Commission scolaire des Sommets pour la démolition des pavillons1 et 2 de l’ancienne école du Tremplin situés respectivement au 329, rue Adams Est et au 450, rue Gouin à Richmond.

«Cette aide financière est octroyée dans le cadre du Plan québécois des infrastructures2018-2028. C’est une excellente nouvelle pour la communauté de Richmond. Un nouveau projet pourra y voir le jour et ainsi donner à ces terrains une seconde vie, ce qui sera bénéfique pour le développement de la ville.» — André Bachand, député de Richmond

«Ces deux bâtiments de la Commission scolaire des Sommets engendraient des frais récurrents même s’ils étaient vacants depuis un bon moment. Grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec, nous pourrons enfin procéder à leur démolition et utiliser ces sommes ailleurs dans notre organisation. Une fois la vente des terrains conclue, ce sera l’occasion pour un promoteur de contribuer à la revitalisation de ce secteur de Richmond où l’on retrouve l’école primaire du Plein-Cœur.» — Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets

Depuis le temps que nous l’attendions, cette annonce tombe à point pour la Ville de Richmond. Depuis de nombreuses années que nous réclamons la démolition ou la mise en valeur de ces bâtiments situés en plein quartier résidentiel. Nous sommes maintenant convaincus que des projets résidentiels verront le jour sur ce site de choix. — Bertrand Ménard, maire de Richmond