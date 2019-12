66 000 $ de la MRC pour soutenir le développement durable

MRC des Sources (RL) - Dans le cadre de son programme Agenda 21 visant à soutenir les projets mobilisateurs en développement durable, la MRC des Sources se veut très impliquée sur le territoire. Alors qu’elle a contribué pour une somme de 66000$ à l’appui de six projets au cours du dernier trimestre seulement. Par le Fonds de développement des territoires, la MRC pose des gestes concrets, afin de favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie, de même que le bien-être et la réussite scolaire des étudiants, la cohésion entre les générations ainsi que la croissance des entreprises et municipalités sur son territoire.

Entre autres, parmi les projets réalisés, mentionnons notamment des fontaines d’eaux installées à Danville et Ham-Sud, le développement du parc industriel, le programme d’habitation durable et le parc intergénérationnel, tous trois à Wotton. Aussi, un soutien à la ville de Saint-Camille concernant une mission franco-québécoise, ainsi que l’aménagement de la bibliothèque du centre Mgr Thibault à Danville. «La vision de l’Agenda21 adoptée par le Conseil de la MRC nous permet de garder le cap sur le projet d’avenir que nous voulons pour notre population. Nous faisons de notre mieux pour être cohérents avec les sommes que nous investissons et la volonté des citoyens» a mentionné par communiqué officiel, M.Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.