Lancement du cadre de référence des conseillères et conseillers en orientation

Magog – Soutenir l’élève et l’adulte tout au long de leur parcours scolaire afin qu’ils puissent se réaliser dans un projet de vie. C’est important pour la Commission scolaire des Sommets (CSS).

Au terme d’une démarche réflexive et de consultation auprès des conseillères et conseillers d’orientation, la CSS s’est dotée d’un Cadre de référence des conseillères et conseillers d’orientation. Cet outil vise à assurer une meilleure compréhension du rôle de ces professionnels de l’orientation, auprès de toute la communauté éducative et éventuellement à établir une planification annuelle des services.

Ce document de référence met en lumière la pratique de ces membres dans les différents secteurs de formation où exercent les conseillères et conseillers d’orientation, notamment les écoles secondaires et les centres d’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Il présente aussi leur profil de compétences, leurs responsabilités, leur intervention spécifique en milieu scolaire ainsi que les activités réservées qui encadrent leur pratique professionnelle.