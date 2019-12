La ville d’Asbestos se réjouit des nouveaux investissements obtenus par Alliance Magnésium

Asbestos – La Ville d’Asbestos se réjouit de la récente annonce d’Alliance Magnésium concernant l’arrivée de nouveaux investisseurs importants qui s’associent au développement de l’entreprise.

«Nous sommes heureux que des investisseurs étrangers aient choisi de travailler avec une entreprise de chez nous. Il s’agit d’un pas de plus vers la vision de la municipalité pour devenir la technopole du magnésium», souligne le maire, Hugues Grimard.

Alliance Magnésium est un projet inspirant et structurant pour la région qui s’inscrit parfaitement dans notre développement de nouveaux créneaux d’innovation. C’est pourquoi la Ville appuie Alliance Magnésium dans ses démarches et lui souhaite le meilleur des succès dans ses activités.

Dès le départ, l’entreprise a travaillé avec la communauté et la Ville leur en est grandement reconnaissante. Elle a accepté d’œuvrer avec nous pour que son projet réponde aux attentes de la population. Par sa persévérance et son travail acharné, Alliance Magnésium développe non seulement son projet, mais contribue également à l’essor de la région.