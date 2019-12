Carole Saint-Hilaire remercie ses donateurs et bénévoles

Richmond – À l’approche du départ de ma mission au Rwandais du 10 janvier au 4 mai le 2020, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une Bonne Année ainsi que la sérénité, bonheur, santé et paix.

Je tiens à remercier tout spécialement la Ville de Richmond et son maire, Bertrand Ménard, le Canton de Cleveland et son maire, Herman Herbers, ainsi que les conseillers et conseillères depuis ma première mission qui m’ont donné un appui si précieux.

Sans oublier mon comité de la fondation Un Brin d’espoir-Rwanda qui regroupe Johanne Ménard, Alain Brochu, Guylaine Bilodeau, Normande Proulx, Guyneth Grant qui calcul jamais les heures de bénévolat qu’ils font pour les Rwandais tout le long de l’année. C’est un immense travail colossal qu’ils font pour ramasser le plus de dons possible.

Également, merci à tous les gens de l’Estrie et des Bois-Franc parmi lesquels s’ajoutent les Chevaliers Colomb de Richmond et Windsor, le Comité missionnaire de Richmond et Windsor, les Filles d’Isabelle de Richmond sans oublier les commerçants participants de Richmond, des secteurs de Windsor sans oublier les gens de Danville.

Un merci tout spécial au catéchète de Windsor et Saint-François qui ont eu la gentillesse de me contacter pour un échange entre eux et les jeunes du Rwanda. Bravo de votre belle initiative.

Alain Brochu, mon conjoint, vient de revenir d’une mission au Rwanda. Il est photographié avec un jeune garçon qui manque un bras. Il a un grand potentiel de réussite scolaire, mais il a besoin d’une école privée en raison de son handicap, car les écoles publiques sont trop nombreuses avec environ 60 élèves. Ces parents sont trop pauvres et nous espérons recueillir l’argent nécessaire pour l’envoyer à une école privée. L’autre photo ce sont d’autres jeunes très miséreux qui ont de grands besoins.

Un grand merci au curé Grégory Gémin de la paroisse Saint-Philippe qui nous a invités permit de parler Alain et moi de notre mission. Vous avez été d’une grande écoute. Grand merci de vos dons et de votre bénévolat.

Environ deux tiers des dons vont pour la scolarité incluant les métiers (DEP) et autres. L’autre portion va pour les autres besoins. Les Rwandais disent que nous sommes tous leurs anges et d’une générosité immense. Un grand merci de leur part. Tendresse et affection.