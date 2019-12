La branche Lions soutient le centre Défi Handicap des Sources

Asbestos (RL) - Le centre de jour Défi Handicap des Sources, a récemment reçu la visite de membres de la branche Lions des Sources, qui sont venus rencontrer les bénéficiaires ainsi que prendre connaissance des installations de l’organisme communautaire. Les Lions ont profité de l’occasion pour remettre une contribution monétaire provenant de leurs œuvres caritatives à la présidente de Handicap des Sources, Mme Lise Charbonneau. «Ce fut à la fois touchant et impressionnant de voir à quel point les sourires et la bonne humeur règnent au sein de cet organisme. Nous avons été à même de constater, très clairement, que le travail des bénévoles rapporte des résultats positifs et on ne peut plus marquants auprès des utilisateurs de l’endroit. Par la remise de cette aide financière, la branche Lions des Sources, désire non seulement apporter leur soutien pour le maintien des installations, des équipements de mobilisations spécialisées ainsi qu’à l’organisme en général, mais également mettre en valeur tout le travail réalisé par les gens qui œuvrent pour le bien des personnes ayant un handicap.» De mentionner M. Denis Brouillard, membre Lions.

Défi Handicap des Sources, est un organisme communautaire à but non lucratif présent dans la MRC, qui s’adresse aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou encore un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi qu’à leurs proches.