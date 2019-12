Près de 70 paniers alimentaires distribués par les Chevaliers de Colomb de Danville

Danville (RL) - Vendredi dernier était jour de distribution des paniers de Noël, confectionnés la veille par les bénévoles et membres des Chevaliers de Colomb3322 de Danville. En tout, ce sont près de 70 familles qui ont vu sonner à leur porte et recevoir la visite de bénévoles, leur apportant des victuailles pour ainsi leur permettre de passer un temps des fêtes à l’abri de la faim. Cette aide communautaire est le résultat de l’implication soutenue de la part des membres du comité, des bénévoles ainsi que de généreux dons provenant de la population et des entreprises de la région.

Parmi celles-ci, mentionnons notamment: la ville de Danville, Desjardins des Sources, l’École Masson, les monuments de l’Or Blanc, la miellerie Lambert, Boulangerie Fréchette, Maxi d’Asbestos, Cascades et les serres Savoura. «Toute l’équipe en place, avons eu le bonheur de distribuer des boites de nourritures, qui vont réellement faire une différence pour les gens. Les sourires et la reconnaissance étaient au rendez-vous, un peu de répit et de bonheur pour eux, voilà la raison pour laquelle nous faisons tout cela.» De commenter M.Michel Poirier, secrétaire-financier des Chevaliers de Danville.

Soulignons par ailleurs le grand apport de MmeGisèle Allison, qui en était à sa 30e et dernière année à titre de coresponsable officielle de la confection des paniers de Noël. Bien que madame Allison passe le flambeau, celle-ci demeurera tout de même active au sein de l’organisation pour la prochaine édition. Nous lui transmettons donc toutes nos félicitations pour l’ensemble de ces années d’organisation.