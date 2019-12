Les producteurs de sapins de Noël contestent une publicité de Canadian Tire sur les arbres de Noël artificiels

Sherbrooke — Une publicité des magasins Canadian Tire qui fait la promotion des arbres de Noël artificiels soulève l’indignation des producteurs de sapins de Noël naturels du pays.

La vidéo diffusée dans les médias sociaux et télévisés véhicule des notions erronées sur la production de sapins de Noël, sur les avantages de choisir un arbre naturel, leurs bienfaits pour l’environnement en plus de nuire aux entreprises agricoles locales.

Rappelons que:

— le sapin de Noël naturel est cultivé sur des terres agricoles et non en forêt comme le présente la vidéo. Deux arbres sont plantés pour chaque arbre coupé.

— le sapin de Noël naturel est entièrement biodégradable, recyclable ou réutilisable contrairement à l’arbre artificiel qui prend 200 ans à se décomposer.

— La culture du sapin de Noël naturel est une activité agricole importante pour les entreprises locales établies dans nos régions. L’arbre artificiel est fabriqué dans des pays asiatiques et importé par voie maritime.

— Au Québec, c’est plus de 15 millions de sapins qui sont cultivés et qui produisent de l’oxygène pour plus de 1111000 personnes.

Les producteurs par l’intermédiaire de leurs associations demandent à Canadian Tire de retirer cette publicité des médias.