La MDJ de l’Or Blanc inaugure sa nouvelle buvette écologique

Asbestos (RL) - La maison des jeunes d’Asbestos a procédé vendredi dernier au dévoilement officiel de sa toute nouvelle buvette destinée aux remplissages de bouteilles réutilisables. Impliquée dans le programme « #Rempli vert » de la ville d’Asbestos, la MDJ de l’Or Blanc avait pris comme engagement au cours des derniers mois, de développer des « habitudes de vie plus vertes » au sein de son milieu. Or, à l’instar des commerçants arborant un autocollant vert dans leurs vitrines, qui informe les gens qu’il est possible de s’y présenter afin de remplir leur bouteille réutilisable tout à fait gratuitement, l’organisme jeunesse était désireux de se prévaloir de ce même service à la population dans leurs locaux.

C’est donc après des démarches de recherches de financements que finalement l’achat de la buvette et l’installation faite au 530 de la 1ere avenue à Asbestos. La maison des jeunes quant à elle est maintenant prête à emboîter le pas, dans une vision qui se veut de plus en plus écologique. Cette réalisation fut rendue possible grâce à l’implication et la contribution financière de plusieurs intervenants tels que le député provincial M. André Bachand, de l’association des pompiers d’Asbestos ainsi que de la ville d’Asbestos. Il s’agit donc d’une belle réalisation communautaire pour les jeunes qui participent activement aux actions environnementales de la MDJ, en favorisant le recyclage, le compostage et maintenant avec ce système de remplissage de bouteilles réutilisables directement sur place.

Rappelons qu’un premier pas vers cette nouvelle façon de faire avait été fait un peu plus tôt cette année, alors que l’organisme avait mis fin à la vente de bouteille d’eau en ses murs. «C’est en travaillant en collaboration avec notre école secondaire que nous avons pris conscience que notre usage de plastique est problématique. On veut une planète plus saine et c’est par les petites actions que nous y parviendrons.» Mentionna, Anthony Boucher membre du conseil de jeunes et du conseil d’administration de la maison des jeunes de l’Or Blanc.