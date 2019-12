Une salutation bien spéciale des employés, au directeur général de la Coop Métro Plus d’Asbestos

Asbestos (RL) — Tel qu’il est rapporté dans les pages de notre édition actuelle, le directeur général de la coopérative d’alimentation Métro Plus d’Asbestos, a annoncé qu’il prendra sa retraite au cours des prochaines semaines. Or, en guise de reconnaissance et d’appréciation du travail accompli, son équipe d’employés tenait à saluer ce moment des plus importants en publicisant l’allocution que leur dirigeant adressa à l’auditoire lors de l’assemblée annuelle du 4 décembre dernier.

«…Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs,

Ce soir, j’arrive devant vous avec tout ce bagage acquis au cours de ces 43 dernières années de travail. Le bateau, mon bateau est arrivé à bon port. Le capitaine se retire, non sans regret, mais avec ce grand et beau sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même. Nous avons survécu à des vagues hautes et très fortes, mais ce fut davantage des mers calmes et des fleuves tranquilles où nous avons pu prendre le temps de tout mettre en œuvre à faire prospérer notre coopérative.

Tout au long de ces années, j’ai été supporté par mon assistant, une équipe de cadres chevronnée et des employés tout aussi dévoués. Ensemble, nous avons relevé le défi de rendre votre coopérative à un très haut niveau dans le domaine de l’alimentation. Nous avons su donner à notre coopérative une image de marque. Rester les mêmes, de grands professionnels et surtout de belles personnes.

J’assume la direction de la coopérative depuis près de 25 ans et j’ai eu cette chance de travailler étroitement avec mon conseil d’administration. De projet en projet, ils se sont embarqués dans mon bateau. À ces femmes et ces hommes, qui ont été avec moi à vouloir conquérir le monde de l’alimentation, je vous dis un immense merci pour votre contribution si importante au développement de notre coopérative. Je tiens à saluer et remercier notre président actuel, M.Michel Roy.

Merci à vous, chers membres et clients, d’être passés à votre Coop jour après jour. Vous avez fait partie de notre quotidien et votre fidélité à nous côtoyer a fait de nous le plus beau, le plus accueillant, le plus diversifié des marchés d’alimentation de notre région. Vous avez toute notre gratitude.

Je laisse un dernier message à celui ou celle qui prendra le gouvernail de ce beau bateau, notre coopérative. En main, vous recevrez l’héritage d’un travail d’équipe de plus de 80 ans. Elle est immense et belle, riche de ses mains et de ses âmes qui y travaillent, de ses compétences et de son ardeur, elle s’appelle la Coop alimentaire de la région d’Asbestos, la Coop Métro Plus, la Coop, ma Coop. Je serai toujours prêt et disponible à aider et soutenir vos efforts et je vous souhaite la meilleure des chances.

Mon bateau fait escale, mon bateau accoste, mon bateau est amarré. Me voilà, chez nous, la retraite est maintenant arrivée.

M.Jean Boisvert,

Directeur général»

Bonne Retraite M. Boisvert!