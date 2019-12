La bibliothèque se transforme en royaume du père Noël

Asbestos (RL) - La bibliothèque d’Asbestos a revêtu ses traits les plus magiques lors du passage du toujours très attendu père Noël, dimanche dernier. Ce sont plus de 250 enfants qui sont venus rencontrer le sympathique vieil homme à la barbe blanche, tout droit débarqué du pôle Nord pour l’occasion. Remises de cadeaux, prises de photos, maquillages, simulateur de pilotage, gigantesque piste pour trains électriques, démonstrations de collections d’engins et de voitures ainsi que des décors féeriques sont là quelques-uns des attraits qui étaient offerts aux visiteurs lors de cette journée, où les sourires et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Cette visite du père Noël a été rendue possible grâce au travail des bénévoles et à l’implication de la ville d’Asbestos, la corporation de développements socio-économique, Jean Coutu et l’entreprise Algo Métal. Voilà quelques heures certainement vite passées, mais qui furent assurément des plus enivrants pour les petits comme pour les plus grands.