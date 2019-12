Un Noël écolo au Tournesol !

C’est le temps de penser à vous gâter ainsi que vos proches grâce au troc! Pensez écolo! Ce serait une belle façon de réduire la surconsommation, de faire suite à nos engagements pris lors de la marche pour le climat, de réduire les gaz à effets de serre et l’énergie utilisée, de réduire la quantité de matière envoyée dans les centres d’enfouissement et d’économiser votre argent et avoir du plaisir!

Le comité EVB propose une activité géniale. Pour chaque objet apporté de la maison, les élèves et le personnel obtiendront un coupon qu’ils pourront échanger contre un autre objet. Les comités Auxilium et EVB offriront donc un smoothie gratuit aux participants pour souligner ce geste de générosité!

Faites comme nous et gâtez aussi notre belle planète avec un geste écolo.

Joyeuses fêtes à tous!