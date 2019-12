Domtar et ses employés se cotisent pour les familles dans le besoin

Windsor – Le 6 décembre dernier à l’occasion de son party de Noël, Domtar et ses employés de l’usine de Windsor ont réalisé une collecte. Ils ont remis et partagé la somme de 5958 $ entre les organismes Action Partage et les Chevaliers de Colomb.

Chaque organisme s’est ainsi vu remettre la somme de 2 979 $. « Nous tenons à remercier les employés pour leur générosité. L’argent amassé a servi à la confection des paniers de Noël remis aux familles dans le besoin. », commente Marc Morin, responsable pour les Chevaliers de Colomb.

Pour Action Partage, la collecte de vendredi dernier s’ajoute à la collecte de denrées non périssables réalisée à la fin novembre lors d’un autre événement où plusieurs caisses de denrées ont été recueillies puis remises à l’organisme. « La contribution de Domtar et ses employés est très importante pour nous, car elle nous permet d’aider les gens démunis tout au long de l’année », souligne André Cloutier, responsable d’Action Partage.

« La collecte lors du Party des employés a lieu chaque année, il s’agit d’une tradition pour les employés de Domtar. Depuis 2009, ce sont près de 62 000 $ qui ont été remis aux organismes. Je suis très fier de l’engagement que nos employés ont envers leur communauté », ajoute Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor