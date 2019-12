Windsor - Les deux gagnants du crédit-voyage du mois de novembre sont Stéphane Nadeau, copropriétaire de RM Nadeau Kubota et Jean-François Robert, aviseur technique, qui avaient acheté le billet à deux. Ils ont choisi l’argent et se méritent donc 750$ chacun. On peut les apercevoir en compagnie de Denis Dion sur la photo.