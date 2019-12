Foire de Noël du Tournesol : une deuxième réussite

Windsor (RC) – Les membres de la direction, du personnel, des élèves et de l’OPP (Organisme de participation des parents) de l’école secondaire du Tournesol ont signé un deuxième succès qui s’est déroulé durant le samedi 23 novembre à l’entrée principale, de l’agora, de l’espace de la cafétéria où se tenaient de nombreux artisans et autres attraits.

De 10h à 16h, cette seconde foire de Noël a attiré à la fois plus de 50 marchands présents et 80 tables pour y vendre des produits artisanaux de tous les goûts, sans aussi l’apport des commerçants locaux. Quant aux nombreux visiteurs, les emplettes étaient à la fois généreuses et variées. Quelques élèves des écoles primaires du Val-Saint-François étaient aussi sur place.

Pour rendre le magasinage des fêtes agréable, la Coop alimentaire du Tournesol était ouverte pour offrir de bon dîner et des biscuits gratuits. Des activités pour les enfants étaient aussi organisées regroupant des contes de Noël, des activités ludiques, du maquillage et des jeux gonflables.

Accompagnée de ses parents qui ont participé à l’évènement, la directrice du Tournesol, Caroline Monette, était heureuse de cette journée durant laquelle la deuxième édition a légèrement coiffé celle de 2018. «C’est encore une belle opportunité pour nos élèves de pouvoir participer auprès de la communauté et des parents à l’occasion de diverses activités. Nos efforts et nos implications permettent ainsi de donner à nos élèves de nombreuses avenues à s’impliquer», considère MmeMonette.

Le comité organisateur regroupe Caroline Monette, Véronique Roberge, Mélanie Marcotte, Emmanuelle Letendre, Tom Thivierge et Bruno Girouard.